Kayserispor'da Benes ikinci golünü attı!

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.



90 dakika sonunda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Antalyaspor maçında sahada 11’de başlayan başarılı orta saha oyuncusu Lszl Benes, dakikalar 90+2’yi gösterirken Nurettin Korkmaz’ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.



Attığı gol ile bu sezon ikinci golünü kaydeden Lszl Benes gol sonrası büyük sevinç yaşadı.