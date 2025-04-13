Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 isim cezalı duruma düştü

Kayserispor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı.



Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Cardoso kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Kayserispor, puanını 36'ya yükseltti ve 13. sırada yer aldı. İki maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 39 puanla 10. basamakta yer buldu.



Kayserispor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Sivasspor'u konuk edecek.



KAYSERİSPOR'DA 5 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Kayserispor'da 61. dakikada kırmızı kart gören Majid Hosseini'nin yanı sıra Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios sarı kart cezaları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.