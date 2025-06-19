Kayserispor'da Hosseini ile anlaşmaya varıldı
Kayserispor'da sözleşmesinin sonuna gelen Majid Hosseini ile yeniden anlaşıldı.
Kayserispor’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini ile yeniden anlaştı.
4 sezondur Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Yeni sezonda yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek olan Majid Hosseini, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelecek.
Kayserispor forması ile toplam 88 maça çıkan Majid Hosseini, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında da Kayserispor'un başarısı için ter dökecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Kayserispor
- Transfer