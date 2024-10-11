Kayserispor'da kadro dışı oyuncular affedildi

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kayserispor'da kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi.

YENİ HOCA KARARI KALDIRDI

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, sarı kırmızılı takımdaki ilk idmanı öncesinde birebir görüştüğü Dimitrios Kolovetsios ve Joseph Attamah'ı daha iyi performans göstermeleri için ikna etti ve kadro dışı kararını kaldırdı.



Yapılan görüşmeler sonrasında iki futbolcu, haftanın ilk idmanına çıktı.



Affedilen ve takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara başlayan iki futbolcunun da moralinin yüksek olduğu gözlendi.