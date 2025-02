Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden başkan seçildi

Kayserispor Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Nurettin Açıkalın, yeniden başkanlığa getirildi.



Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak, onaylandı.



Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Açıkalın, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.



Genel kurulda konuşan Açıkalın, başkanlık koltuğuna oturdukları günden bu yana Kayserispor'un sorunlarına net çözümler bulmak için kolları sıvadıklarını söyledi.



Teknik ekip, sportif direktör gibi belkemiği kadroları yenilediklerini anlatan Açıkalın, 59 yıl önce temelleri atılan kulübü birlikte güçlendireceklerini dile getirdi.



Şehirdeki her dinamiğin kulübe destek vermesi gerektiğini vurgulayan Açıkalın, şöyle konuştu:



"Her zaman bir telefon uzağımızda olan şehrimizin büyüklerini anmadan geçemeyeceğim. Kayserispor'un bu birlik ve beraberliği son günlerde anlaşılıyor ki dışarıda rahatsızlık yaratmış. Biz bu birlik ve beraberliği bozmadan ilerleyeceğiz. Kayserispor bu şehrin en büyük markası, şehrin lokomotifi diyorsak bu kenetlenmeyi devam ettirmeliyiz. Son günlerde yakından izlediğimiz ve asaletimizden sustuğumuz bazı olaylar, dün akşamki açıklamalarla tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum, Kayserispor, Konyaspor maçında hem oyun olarak hem de skor anlamında bileğinin hakkıyla, anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor'un sinir uçlarıyla oynamasın. Kayserispor, şanlı, şerefli tarihinde olduğu gibi bugün de tertemiz, aynı şekilde yoluna devam etmektedir. Büyük lokmadır, yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenlere Kayserispor'un bundan önceki maçlarını izlemelerini tavsiye ediyorum. Buna da geçen yıl oynanan Konyaspor-Kayserispor maçıyla başlayabilirler."



Taraftarlara seslenen Açıkalın, "Bu forma bu şehrin bayrağıdır, bayrak da düşmez. Bu bayrağa sahip çıkacağız, gerektiği yerlere taşıyacağız." dedi.



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da altyapının önemine dikkati çekerek, buradan yetişen futbolcuların Kayserispor'a kazandırılması gerektiğini kaydetti.



Vali Gökmen Çiçek ise Kayserispor'un şehrin ortak bir değeri olduğunu, kazandığında birlikte sevinildiğini, kaybettiğinde ise birlikte hüzün yaşandığını, bu nedenle takımın ligde kalmasının çok önemli olduğunu belirtti.



Açıkalın'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:



Nurettin Açıkalın, Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Gökhan Gülen, Samet Sarıoğlu, Ali Fidan, Mehmet Saçmacı, Murat Ekşi, Derviş Özçekirdek, Ayhan Gültekin, Muzaffer Polat.