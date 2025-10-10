Kayserispor’da Radomir Dalovic dönemi
Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile anlaşma sağladı.
Kayserispor’da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Radomir Dalovic getirildi.
Zecorner Kayserispor’da 2025-2026 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirilmişti.
Sarı kırmızılılar Alman çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti. Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve 42 yaşındaki teknik direktör Radomir Dalovic ile 1+1 yıllığına anlaştı.
