NTV.COM.TR

Kayserispor’da Radomir Dalovic dönemi

Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile anlaşma sağladı.

Kayserispor’da Radomir Dalovic dönemi

Kayserispor’da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Radomir Dalovic getirildi.

Zecorner Kayserispor’da 2025-2026 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirilmişti.

Sarı kırmızılılar Alman çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti. Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve 42 yaşındaki teknik direktör Radomir Dalovic ile 1+1 yıllığına anlaştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...