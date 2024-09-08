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Kayserispor'da seçimli genel kurul ertelendi

Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Kayserispor'da seçimli genel kurul ertelendi

ekiplerinden 'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 15 Eylül Pazar günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada da, "Bilindiği üzere bugün gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 Eylül 2024 Pazar gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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