Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi

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Yukatel Kayserispor'da eni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu.

2021 - 2022 sezonuna teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ve ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor’da görevi deneyimli çalıştırıcı Hikmet Karaman devralmıştı.

Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Türkiye Kupası finali sonrası İstanbul’da kalan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ile Ömer Erdoğan görüşme yaptı. Bugün Ömer Erdoğan ile resmi olarak anlaşıldığı açıklandı.



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