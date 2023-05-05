NTV.COM.TR’ye geri dön

Kayserispor'dan Onur Bulut için TFF'ye başvuru

Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi hakkında verilen kararla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan Onur Bulut için TFF'ye başvuru

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi hakkında verilen kararla ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız." denildi. 

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olursa tescil edilmesini kabul etmiyorum

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olursa tescil edilmesini kabul etmiyorum

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...