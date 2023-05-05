Kayserispor'dan Onur Bulut için TFF'ye başvuru

Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi hakkında verilen kararla ilgili açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada,



"Profesyonel futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız." denildi.