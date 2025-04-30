Kayserispor'dan tarihi seri: İkinci kez gerçekleşti

Kayserispor, bu sezon ilk kez sahasında rakiplerine karşı 6 maçlık üstünlük kurdu. Kayserispor, iç sahada üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



Nurettin Açıkalın'ın başkanlığındaki; Boşnak teknik direktör Jakirovic yönetimindeki sarı kırmızılılar, sahasında Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Başakşehir (3-1), Hatayspor (5-0), Kasımpaşa (1-0) ve Rizespor (1-0) maçlarını kazanarak hanesine 18 puan yazdırdı.



Kayserispor, 2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği (2-0), Rizespor (3-1), Ankaraspor (2-1), Samsunspor (6-3), Konyaspor (1-0) ve Malatyaspor (2-0) engellerini kayıpsız aşarak sahasında 6 maçlık galibiyet serisini yakalamıştı.



Sarı Kırmızılılar, o sezonu 51 puanla 5. sırada noktalamıştı.