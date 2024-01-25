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Kayserispor'dan TFF ve MHK'ya sert tepki: "Bu son çağrımız"

Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor'a 2-0 yenilerek ligdeki mağlubiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı-kırmızılıların basın sözcüsü Samet Koç, "MHK ve TFF'ye ilk ve son çağrımızdır. Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir. Ya TFF yönetimi yarın toplanıp önlem alır, ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir." ifadeleriyle tepki verdi.

Kayserispor'dan TFF ve MHK'ya sert tepki: "Bu son çağrımız"

'in 22. haftasında Kayserispor, Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip ligde oynadığı son 7 karşılaşmadan mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemedi.

"MHK VE TFF'YE SON ÇAĞRIMIZDIR"

Mücadelenin ardından sert açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "MHK ve TFF'ye ilk ve son çağrımızdır. Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir. Ya TFF yönetimi yarın toplanıp önlem alır, ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."

Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Samsunspor 2 golle kazandı: Kayserispor'un mağlubiyet serisi 7 maça çıktı

Samsunspor 2 golle kazandı: Kayserispor'un mağlubiyet serisi 7 maça çıktı

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