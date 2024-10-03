NTV.COM.TR

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona , teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...