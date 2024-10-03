Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi
Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaloğlu, geçen sezon Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.
🧣 Hoş Geldin Sinan Kaloğlu— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) October 3, 2024
📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmıştır.
Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu'na hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/2wTXZpxSON
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