Kayserispor'un en golcüsü Miguel Cardoso
Kayserispor'da Miguel Cardoso, takımının Süper Lig'deki en golcü ismi olarak öne çıktı.
Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un en golcü ismi Miguel Cardoso oldu.
Geride kalan 35 haftada 33 müsabaka oynayan Kayserispor'da Portekizli futbolcu, attığı 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti. Antalyaspor maçına kadar 5 golü bulunan ve Nazon'dan sonra Bakohen ile birlikte en çok gol atan üçüncü isim olan Cardoso, son maçta 3 gol birden atarak takımın en çok gol kaydeden ismi haline geldi.
Antalyaspor maçında yaptığı hattrick neticesinde 8 gole ulaşan Portekizli Cardoso, sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala takımın en çok gol atan ismi haline geldi. Kayserispor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cardoso'nun Galatasaray, Bodrumspor ve Samsunspor maçlarında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.
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