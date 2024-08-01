Kayserispor'un eski kalecisi Lung’un 2,7 milyon lira vergi borcu ortaya çıktı

Kayserispor'un eski kalecisi Silviu Lung'un 2,7 milyon lira vergi borcu olduğu ortaya çıktı.



Özvatan Mal Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekipte 5 yıl forma giyen Lung hakkında, yerel bir gazeteye resmi ilan verdi.



İlanda, Kayserispor'un eski oyuncularından Lung'un, "gelir vergisi", "gecikme faizi" ve "vergi ziyaı cezası" kapsamında 2 milyon 735 bin lira vergi borcu olduğuna yer verildi.



Özvatan Mal Müdürlüğü tarafından yerel gazeteye verilen resmi ilanında, şu ifadelere yer verildi:



"Aşağıda adı soyadı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Özvatan Mal Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Özvatan Mal Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."