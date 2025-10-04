NTV.COM.TR

Kayserispor'un galibiyet hasreti

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı 8 maçta da galibiyet alamadı.

Kayserispor'un galibiyet hasreti

’de mücadele eden , oynadı 8 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Alman Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde 8 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, 5 kez berabere kalırken 3 kez de mağlup oldu.

Kayserispor, Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği takımları ile berabere kalırken Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a da mağlup oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...