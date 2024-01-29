NTV.COM.TR’ye geri dön

Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Süper Lig'de Kayserispor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol 'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar 31. dakikada Larsson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 61. dakikada Ali Karimi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.

1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından Kayserispor, 27 puanla 12. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 34 puanla 6. sırada yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise ligde çıktığı son 6 mücadelede 4 beraberlik 2 galibiyet alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar'ın ayrılığının ardından göreve getirilen Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;