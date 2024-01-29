Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlılar 31. dakikada Larsson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 61. dakikada Ali Karimi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.
1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından Kayserispor, 27 puanla 12. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 34 puanla 6. sırada yer aldı.
GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise ligde çıktığı son 6 mücadelede 4 beraberlik 2 galibiyet alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
BURAK YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar'ın ayrılığının ardından göreve getirilen Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı.
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