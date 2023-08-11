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Kayserispor'un Umut Bulut'a açtığı alacak davasında karar

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Umut Bulut'un açtığı alacak davasını kaybetti. Kayseri 6'nci İş Mahkemesi, Kayserispor Kulübü'nün Bulut'a 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti.

Kayserispor'un Umut Bulut'a açtığı alacak davasında karar

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Eski milli futbolcu , 2016 yılında 'a transfer oldu. 2019 yılının aralık ayında ise sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini tek taraflı fesih ett.

Bulut, ardından Kayserispor'dan alacağı olan 1 milyon 161 bin euro ile 545 bin 655 TL'nin tarafına ödenmesi için avukatı aracılığı ile mahkeme yoluna başvurdu. 

Kayseri 6'ncı İş Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında davacı Bulut'un avukatı ile davalı Kayserispor'un avukatı hazır bulundu.

KULÜP İSTİNAFA GİDİYOR

Bulut, davanın önceki duruşmasında, "Benim anlaşmam euro üzerineydi. Kanun değişikliği aleyhime değerlendirildi." dedi.

Davanın önceki duruşmalarında o dönem Kayserispor'da kalecilik yapan Muammer Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Bulut'u haklı bularak, Kayserispor'un eski takım kaptanına 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin 655 TL ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı kulüp kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı.

Kayserispor'un Umut Bulut'a açtığı alacak davasında karar - 1
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