Kayserispor’un yeni sezon formaları tanıtıldı

Kayserispor’un yeni sezonda kullanacağı formalar tanıtılırken, formaların fiyatları da belli oldu.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’un kullanacağı formalar tanıtıldı.

Gökhan Sazdağı, Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Miguel Cardoso’nun tanıttığı formalar klasik çubuklu, doruk sarı, şehrin motifi siyah forma ve KYSR beyaz forma olarak adlandırıldı.

Klasik çubuklu forma 1966 TL, doruk sarı forma 1699 TL, şehrin motifi siyah forma 1699 TL, KYSR beyaz forma 1699 TL’den satışa sunuldu.