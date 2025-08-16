Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Laszlo Benes, kente geldi

Sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki Benes'in bir yıllığına kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı.



​​​​​​​Benes'in sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzayı atması bekleniyor.