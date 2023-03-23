Kaza yapan Kestelspor'un üst lig başvurusuna ret: "Ölmemiz mi gerekiyordu?"

"MÜCBİR SEBEP OLARAK GÖRMÜYORLAR"



Lige dönmelerinin çok zor olduğunu ve lider konumda oldukları için üst lige 3 takım çıkması yönünde 2'nci ve 3'üncü lig takımlarından imza topladıklarını belirten Levent Uğur, "Bu çocuklar 13 gündür antrenman yok, bir şey yok, psikolojileri bozuk vaziyette, travmanın içerisindeler. Futbol oynayan veya teknik direktörler, futbolu yönetenler, kulüp başkanları, yöneticiler beni daha iyi anlayacaklardır. Biz Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunmuştuk. 2 gündür ben de İstanbul'daydım. Maalesef dün ret cevabını aldık. Talebimiz Kulüpler Birliği, 2'nci Lig , 3'üncü Lig kulüplerinin imzaladığı Kulüpler Birliği'nin bir talebiydi. Biz de ilgili maddeler uyarınca talepte bulunmuştuk. Bizim gruptan 3 takımın üst lige yükselmesiydi. Bir takım fazla olsun dedik. Zaten deprem nedeniyle birçok takım ligden çekildi ve onlara düşme kaldırıldı. İşte Diyarbakır, Kahramanmaraş olsun, Osmaniye olsun -ki onlara hak veriyorum- bu doğru ama bizim de burada mücbir sebebimiz var. Federasyon yönetmeliğinde diyor ki; 'Olağanüstü hallerde federasyon statü değişikliğine gidebilir.' Bu da bir olağanüstü olay ama bunu maalesef olağanüstü hal saymadılar. Bunu mücbir sebep olarak görmüyorlar." diye konuştu.



"ŞAMPİYON İLAN EDİLEBİLMEMİZ İÇİN BENİM ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?"



Ligdeki konumlarının zora duruma girdiğini vurgulayan Uğur, şöyle dedi:



"Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Lider bir takımız, kim kaza yapmak ister ki? Sabah Emre Tosun ile görüştüm. Yarın ameliyata girecek, 'Oğlum yarın yanına geleceğim, ameliyatta beraberiz' dedim. O da 'Başkanım şampiyonluğumuzu ret etmişler. 24 haftamızı hiçe mi saydılar? Bizim emeğimiz ne olacak Ramazan günü. İlla ki bir iki arkadaşımızın veya benim ölmem mi gerekiyordu bizim şampiyon ilan edilebilmemiz için' dedi. Şimdi ben bu çocuklara nasıl cevap vereceğim? Bu mücbir sebep değil, bu olağanüstü hal değilse nedir? Ben bilmiyorum, büyüklerimiz böyle taktir etti, vardır bildikleri bir şey diyorum, yine bir şey demiyorum ama tabii benim kulüp başkanı olarak vicdanım sızlıyor. Hangi kulüp başkanı liderken otobüsünün takla atmasını ister, kaza yapmasını ister. 'İsterseniz dondururuz' dediler. Liderken nasıl dondurayım? Zaten 9 maçım kalmış, birisi Kahramanmaraş maçı, artı 3 puanım var. Hiç maça çıkmasam veya altyapıyla çıksam zaten düşmüyorum, 30 puan fark var aşağıyla, düşme potasıyla. 9 maç kalmış 27 puan, bunun 3 puanı garanti 24 puan. Ligden düşen takımlar zaten ödüllendirilmiş oluyor bir nebze ligde tutulmayla. Zaten birçoğu düşüyordu. Onun için başvurdular. Seneye aynı lige terfi ettirilmiş olarak başlayacaklar ama lider takım olmanın suçu nedir? Kim lider takımı ligden çeker?."

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