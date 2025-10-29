Kaza yaptı, çarptığı kişi öldü, şoka girdi: Inter'in kalecisine 7 yıl hapis cezası ihtimali!
Inter'in İspanyol kalecisi Josep Martinez'in arabasıyla çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetmişti. Ünlü kaleci için konuşulan ceza miktarı belli oldu.
İtalya Ligi Serie A devi Inter'in kalesini koruyan Josep Martinez, oldukça trajik bir olayın ortasında kalmıştı.
Como şehrinin Fregno bölgesinde bulunan antrenman tesislerine gitmek üzere arabasıyla birlikte yola çıkan Martinez, tekerlekli sandalyeyle hareket eden yaşlı bir adama çarpmıştı.
Yaşanan kazanın son derece şiddetli olduğu belirtilirken 81 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti.
İspanyol kalecinin kazada yara almadığı öğrenilirken, olay karşısında şoka girerek titreme krizleri geçirdiği ifade edilmişti.
CEZA İHTİMALLERİ
Hakkında soruşturma başlatılan 25 yaşındaki eldivenin alabileceği ceza miktarı değerlendirildi.
HAPİS CEZASI İHTİMALLERİ
Qui Como'nun haberine göre 81 yaşındaki Paolo Saibene isimli adamın ölümüyle sonuçlanan kazada Martinez'in trafik kurallarına uymamasının ispat edilmesi durumunda ehliyetine el konulacak.
Ayrıca Josep Martinez'in 2-7 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceği aktarılırken, kazanın trafik ihlalleriyle doğrudan bağlantılı olmadığının tespit edilmesi halinde ise 6 ay ve 5 yıl arası bir hapis cezasının verilebileceği öne sürüldü.
Josep Martinez tarafının, Saibene'nin tekerlekli sandalyeni kontrolünü aniden ve öngörülemez bir şekilde kaybettiğini doğrulaması durumunda ceza davasını düşürebileceği yazıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Josep Martinez
- İnter