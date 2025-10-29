Kaza yaptı, çarptığı kişi öldü, şoka girdi: Inter'in kalecisine 7 yıl hapis cezası ihtimali!

İtalya Ligi Serie A devi Inter'in kalesini koruyan Josep Martinez, oldukça trajik bir olayın ortasında kalmıştı.



Como şehrinin Fregno bölgesinde bulunan antrenman tesislerine gitmek üzere arabasıyla birlikte yola çıkan Martinez, tekerlekli sandalyeyle hareket eden yaşlı bir adama çarpmıştı.



Yaşanan kazanın son derece şiddetli olduğu belirtilirken 81 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti.



İspanyol kalecinin kazada yara almadığı öğrenilirken, olay karşısında şoka girerek titreme krizleri geçirdiği ifade edilmişti.

CEZA İHTİMALLERİ



Hakkında soruşturma başlatılan 25 yaşındaki eldivenin alabileceği ceza miktarı değerlendirildi.