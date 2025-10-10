Kazakistan - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kazakistan - Lihtenştayn maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Lihtenştayn zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Kazakistan - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



KAZAKİSTAN - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Kazakistan ve Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. Astana'da, Astana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 10 Ekim cuma günü saat 17:00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

