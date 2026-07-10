Kazanan ülkenin logosu, kaybedenin profil fotoğrafına taşınacak
10.07.2026 18:24
İngiltere ile Norveç çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası rekabeti havayolu şirketlerine sıçradı. Norveç - İngiltere çeyrek final maçı öncesi iki ülkenin ulusal hava yolu şirketleri birbirine meydan okudu.
İngiltere ile Norveç arasında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde rekabet tırmanıyor.
Norveç'te hava yolu şirketi sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Teklife göre, maçı kaybeden ülkenin havayolu şirketi Instagram profil fotoğrafını değiştirecek.
Kaybeden şirketin profilinde bir gün boyunca kazanan tarafın logosu yer alacak.
MEYDAN OKUMA KARŞILIKSIZ KALMADI
İngilizlerin hava yolları, Norveç cephesine “Kazanamayacağınız iddialara girmeyin.” cevabını verdi.
Kazanan ülkenin Dünya Kupası'nda yoluna devam edeceği Norveç - İngiltere çeyrek final maçı pazar gecesi 00.00'da oynanacak.
LİDERLER BULUŞMUŞTU
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 11 Temmuz Cumartesi günü İngiltere ile Norveç arasında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde el sıkıştı.
Ülkelerinin milli takım formalarını giyen liderler, çeyrek final maçı öncesinde el sıkışarak kameralara poz verdi.
İngiltere ve Norveç başbakanları bir arada.