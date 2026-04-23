Kazanan yarı finale çıkacak. Beşiktaş-Alanyaspor maçı
23.04.2026 19:44
Son Güncelleme: 23.04.2026 19:48
Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.
KAZANAN, KONYASPOR'LA KARŞILAŞACAK
Beşiktaş-Alanyaspor müsabakasından galip ayrılan takım, TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.