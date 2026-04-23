Kazanan yarı finale çıkacak. Beşiktaş-Alanyaspor maçı

23.04.2026 19:44

Son Güncelleme: 23.04.2026 19:48

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

19:42
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh. Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

 

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

 

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

 

KAZANAN, KONYASPOR'LA KARŞILAŞACAK

 

Beşiktaş-Alanyaspor müsabakasından galip ayrılan takım, TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

