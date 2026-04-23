Kazananı penaltılar belirledi. Trabzonspor, Samsunspor'u eledi

23.04.2026 17:52

Son Güncelleme: 23.04.2026 21:52

Kazananı penaltılar belirledi. Trabzonspor, Samsunspor'u eledi
Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer

Trabzonspor, 120 dakikası berabere biten maçta Samsunspor'u penaltılarla kupanın dışına itti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

 

Penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Trabzonspor, adını yarı finale yazdırdı.

 

ONANA YILDIZLAŞTI

 

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor'un ilk 3 penaltısında rakiplerine gol izni vermedi.

 

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

 

PENALTILAR

SAMSUNSPOR 1-3 TRABZONSPOR

 

Samsunspor: X-X-X-O

Trabzonspor: O-X-X-O-O

21:36
PENALTILARIN KAZANANI TRABZONSPOR
Penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Trabzonspor, kupada yarı finale yükseldi.
21:22
KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYECEK
Samsunspor-Trabzonspor maçının iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı, kazananı penaltılar belirleyecek.
Anadolu Ajansı
21:05
İKİNCİ UZATMA BAŞLADI
Samsun'da ikinci 15 dakika başladı.
21:03
İLK UZATMA SONA ERDİ
Samsun'daki ilk uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı.
Anadolu Ajansı
20:54
DİREK, GOLE İZİN VERMEDİ
97. Dakika: Trabzonspor direğe takıldı. Ceza sahası içine havalandırılan topu göğsüyle kontrol eden Paul Onuachu'nun dar açıdan vuruşu direkten auta gitti.
Anadolu Ajansı
20:47
İLK UZATMA DEVRESİ BAŞLADI
Samsunspor-Trabzonspor maçının 15 dakikalık ilk uzatma devresi başladı.
Anadolu Ajansı
20:42
UZATMALAR OYNANACAK
Samsunspor-Trabzonspor maçının 90 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
Anadolu Ajansı
20:22
İKİ GÜZEL HAREKET
77. Dakika: Paul Onuachu nefis vurdu, Okan aynı güzellikte çıkardı. Wagner Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında kontrol eden Onauchu'nun yere sektirerek yaptığı vuruşu kaleci Okan uçarak kornere çeldi.
20:14
KIRMIZI KART
68. Dakika: Samsunspor gole yaklaştı ama 10 kişi kaldı. Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ceza sahasına çevirdiği topa hareketlenen Ndiaye, meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak müdahalesini kaleci Onana'ya yaptı. Trabzonspor'un file bekçisi için sağlık görevlileri sahaya gelirken, Ndiaye ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Onana, tedavisinin ardından oyuna devam edebildi.
19:50
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Samsunspor-Trabzonspor maçının ikinci devresi başladı.
Anadolu Ajansı
19:32
İLK DEVRE BİTTİ
Samsunspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
19:21
TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI
35. Dakika: Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Wagner Pina'nın ceza sahasına yaptığı ortaya kafasıyla vuran Augusto'nun şutu kaleci Okan'da kaldı.
IHA
19:14
ARKA DİREKTE VURUŞ, KRİTİK KURTARIŞ
28. Dakika: Samsunspor öne geçme fırsatını tepti. Sağ kanattan Coulibaly'nin yaptığı ortayı arka direkte müsait pozisyonda bitirmek isteyen Tomasson'un vuruşunu kaleci Onana kornere çeldi.
Anadolu Ajansı
18:49
İLK TEHLİKE SAMSUNSPOR'DAN
3. Dakika: Samsunspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Carlo Holse'nin içeriye çevirdiği topu Yalçın tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.
Anadolu Ajansı
18:45
MAÇ BAŞLADI
Samsunspor-Trabzonspor maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
18:23
TEKKE: "SEZONU KAPATTILAR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik."
Anadolu Ajansı
17:51
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Yalçın, Ndiaye. Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Chibuike, Mustafa, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

 

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi.

 

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazanmıştı.

