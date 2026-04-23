Kazananı penaltılar belirledi. Trabzonspor, Samsunspor'u eledi
23.04.2026 17:52
Son Güncelleme: 23.04.2026 21:52
Trabzonspor, 120 dakikası berabere biten maçta Samsunspor'u penaltılarla kupanın dışına itti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Trabzonspor, adını yarı finale yazdırdı.
ONANA YILDIZLAŞTI
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor'un ilk 3 penaltısında rakiplerine gol izni vermedi.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
PENALTILAR
SAMSUNSPOR 1-3 TRABZONSPOR
Samsunspor: X-X-X-O
Trabzonspor: O-X-X-O-O
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazanmıştı.