Kazananı penaltılar belirledi. Trabzonspor, Samsunspor'u eledi

TEKKE: "SEZONU KAPATTILAR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Dün de gördük, ondan önce de gördük. Her maç zor, sürprizlere açık. Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor. Bizim için daha zor. Bu hafta yine iyi haber almadık. Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler ve sezonun kalanında bizimle olmayabilirler. Ligde sınırda olan oyuncular, Muçi yüzde yüz değil ama oyunun bir bölümünde kullanabiliriz. Bu kadroyla birlikte çok iyi yerlere getirdik."