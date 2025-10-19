Keçiörengücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Keçiörengücü - Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı.Sivasspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 13.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

