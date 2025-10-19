Keçiörengücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Keçiörengücü ve Sivasspor kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuçlara gitmeye çalışacak. Keçiörengücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Keçiörengücü - Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı.Sivasspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…
KEÇİÖRENGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de Keçiörengücü - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 13.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.