Keçiörengücü'ne Barış Alper piyangosu: Kasaya servet girecek

Galatasaray, mili futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekibi NEOM'a yeni bir teklif sundu.

Sarı kırmızılılar, görüşmelerde Suudi ekibinden Keçiörengücü’nün yüzde 20’lik payının da ödenmesini istedi. Anlaşma sağlanırsa NEOM, Ankara ekibine 10 milyon euro ödeyecek. Toplam bonservis bedeli ise 60 milyon euro olacak.



Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, geçtiğimiz günlerde Barış Alper hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde. Ancak tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. İki kulüp arasında görüşülerek neticeye vardırılabilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

