Keisuke Honda'dan tahmin: "Japonya, Dünya Kupası'nı kazanabilir"

39 yaşındaki Keisuke Honda, profesyonel futbol kariyerine 1 Kasım 2024 tarihinde son vermişti.

Şu sıralar emekliliğin tadını çıkaran eski futbolcu, ülkesi Japonya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansı hakkında yorumlarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

Hong Kong'da düzenlenen bir forumda konuşan Honda, "Bence Dünya Kupası'nda yarı finale çıkabiliriz. Hatta şampiyon da olabiliriz. İmkansız hiçbir şey yok. Çok iyi oyuncularımız var ve bence başaracaklar."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYALİM VAR"

Emekli olmasına rağmen futbol hakkındaki hayallerinin sürdüğünü belirten eski yıldız, "Şu an iki hayalim var. Dünyanın en iyi yatırımcılarından biri olmak ve teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kaldırmak." diyerek konuşmasına son verdi.