Kelly Oubre Jr. 8 saniye kala tipledi; Philadelphia 76ers son anda kazandı
12.11.2025 10:12
Reuters
NBA'de Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 102-100 mağlup etti.
NBA'de sezona 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan Philadelphia 76ers, evinde Boston Celtics'i ağırladı.
Heyecanın son saniyelere kadar sürdüğü mücadele kazananı Kelly Oubre Jr. belirlerdi.
29 yaşındaki oyuncu, Justin Edwards'ın maçın bitimine 8.7 saniye kala kullandığı şutun ribaundunu alıp bitirerek Philadelphia 76ers'a 102-100'lük galibiyeti getirdi.
Oubre'nin sayıya çevirdiği şutu kullanan Justin Edwards, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayarak kendisi adına bu sezonun en iyi maçını çıkarmış oldu.
Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın attığı 24 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
Boston Celtics, 76ers yenilgisiyle birlikte bu sezon çıktığı 12. maçta yedinci mağlubiyetini almış oldu.