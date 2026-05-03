Kenan attı, Schalke Bundesliga'ya döndü
03.05.2026 05:24
Anadolu Ajansı
Schalke 04, Milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle 3 sezonluk aradan sonra Bundesliga'ya yükseldi.
Almanya'nın en köklü kulüplerinden Schalke 04, kötü günleri geride bırakıyor.
Bundesliga 2'nin 32'nci haftasında Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Milli futbolcu Kenan Karaman'ın 15'ın dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazanan Schalke, ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.
Kenan Karaman bu sezon 14'üncü golünü atarken, Schalke 04 de 3 sezon aradan sonra Bundesliga'ya döndü.