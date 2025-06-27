Kenan ile Arda karşı karşıya gelecek
Kenan Yıldız ile Arda Güler, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıaya gelecek.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu.
Real Madrid son 16 turunda Juventus ile eşleşti.
Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Inter - Fluminense
Manchester City - Al Hilal
Palmeiras - Botafogo
Benfica - Chelsea
PSG - Inter Miami
Flamengo Bayern Münih
Real Madrid - Juventus
Borussia Dortmund - Monterrey
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