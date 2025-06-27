Kenan ile Arda karşı karşıya gelecek

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Real Madrid son 16 turunda Juventus ile eşleşti.

Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:



Inter - Fluminense



Manchester City - Al Hilal



Palmeiras - Botafogo



Benfica - Chelsea



PSG - Inter Miami



Flamengo Bayern Münih



Real Madrid - Juventus



Borussia Dortmund - Monterrey