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Kenan ile Arda karşı karşıya gelecek

Kenan Yıldız ile Arda Güler, Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıaya gelecek.

Kenan ile Arda karşı karşıya gelecek

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu.

Real Madrid son 16 turunda ile eşleşti.

Böylece milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirine rakip oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Inter - Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid - Juventus

Borussia Dortmund - Monterrey

Kenan ile Arda karşı karşıya gelecek - 1
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