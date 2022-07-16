Kenan Karaman: Beşiktaş'ta hayallerim var, birincisi şampiyon olmak

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Valerien Ismael ile birlikte performansı çıkışa geçen Kenan Karaman, Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon beklentilerin çok yüksek olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ve sakatlıkların moral bozukluğuyla bir türli dengeyi sağlayamadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, kendi performansı için de taraftarların tepkisini normal karşıladığını belirtti.



Antrenmanların oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Kenan Karaman, "Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Bütün takım oldukça fit şekilde geldi kampa. Hoca da oradan devam etti. Daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar oluyor. Bir sonraki kampta da daha detaylı çalışmalara geçeceğiz. Zaten hoca sezon sonunda bizi tembihlemişti. Fit gelmemiz yönünde bizi uyarmıştı. Ağır bir kamp dönemi oluyor. Herkes hem tatilini yapmış hem de iyi çalışmış. Oldukça yüksek tempolu antrenmanlar yaptık" diye konuştu

"YENİ GELENLERİN TAKIMA İYİ ADAPTE OLMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Takım olarak çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kenan Karaman, "Ortam gerçekten çok güzel, eğlenceli. Takım arkadaşlarımızla, aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Yeni gelen oyuncuların da takıma iyi adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da rahat bir şekilde kendilerini huzurlu hissetsinler, takıma en kısa dönemde iyi katkılar versinler diye aramıza alıyoruz" açıklamalarında bulundu.



"GEÇEN SEZON BİZDEN BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEKTİ BAŞARAMAYINCA MORALLER BOZULDU"



Siyah-beyazlı ekipte geçen sene beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ancak şanssız dönemlerden geçtiklerini belirten Kenan Karaman, "Avrupa'da aldığımız sonuçlar takımın moralini baya aşağı çekmişti. Biraz şansızlık da oldu. Covid-19 vakaları ve ilk haflarda yaşanan sakatlıklar oldu. Bir türlü istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Neredeyse tam kadro olarak hiç sahaya çıkamadık. Ben de dahil çoğu oyuncunun başka mevkilerde görev alması gerekiyordu. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Avrupa'da da iyi sonuçlar almaktır. Onları maalesef başaramadık. İnşallah onu bu sezon telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.



"DUYGUSAL VE ZİHİNSEL BİR ÇÖKÜŞ VARDI"



Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tepki gören Kenan Karaman, beklenti yüksek olduğu için gösterilen tepkinin de normal olduğunu dile getirdi. Avrupa Şampiyonası nedeniyle geçen sezon takımla birlikte kamp dönemi geçiremediğine dikkat çeken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta tam bir kamp dönemi geçiremedim. Milli takımla Avrupa Şampiyonası kötü geçince hem duygusal hem de zihinsel olarak bir çöküş vardı bende. Sonrasında takımda da iyi gitmeyince bu ister istemez benim performansıma da yansıdı. Burada taraftarların tepkisi gayet normal. Çünkü, Beşiktaş'ta oynuyorsun. Forvet oynadığın zaman insanlar gol bekliyor. Gol atamayınca da tabii ki eleştiriler olacak. Ben gerçekten tüm kariyerim boyuncu kendime çok iyi bakmışımdır. Hep ekstra çalışmalar yaptım. Kendime güvenim her zaman sonsuzdur. Son haftalarda da taraftarla bir samimiyet oldu. Sezonu öyle kapattığım için de çok mutluyum" dedi.

"SANTRFORDA TEK BAŞINA OYNAMAK ALIŞTIĞIM BİR POZİSYON DEĞİLDİ"



Sezon başlarında ileri uçta tek başına görev yaptığı belirten Kenan Karaman, şöyle konuştu:



"Önde tek başına oynamak, alıştığım bir pozisyon değildi. Onun da etkisi oldu tabi. Ancak hoca öyle görev verdi. Ben her görevi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Milli takımda daha çok sağ tarafta oynadım. Ancak sol açıkta da görev almıştım. Bunun da etkisi olmuştur ancak sadece buna bağlamak doğru olmaz."



"BEŞİKTAŞ'TA HAYALLERİM VAR. BİRİNCİSİ ŞAMPİYON OLMAK"



Yeni sezonda kendisine gol ya da asist hedefi koymadığı dile getiren Kenan Karaman hedefinin geçen sezondan daha iyi olmak olduğunu söyledi. Kenan Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:



''Kafamda bir sayı belirlemedim. Ancak öncelikle geçen seneden daha iyi olmak istiyorum. Bu formayı giydiğim her maçta gerçekten çok gururluyum. Benim de Beşiktaş'ta hayallerim var. Birincisi şampiyon olmak. Bu sene buna çok odaklandım. Hem kamp öncesi hem de şimdi kampta çok konsantreyim."



"3 BÜYÜK TAKIMDAN DA TEKLİF ALDIM"



3 büyük takımdan teklif aldığını söyleyen Kenan Karaman, "Avrupa Şampiyonası'nda görev aldığım dönemde 3 büyük takımdan da teklif aldım. Ancak bana en sıcak davranan, en çok ilgilenen Beşiktaş'tı. Benim de tercihim gerçekten çok kolay oldu. Beşiktaş'ı tercih ettim ve inşallah bu tercihimle hayallerimi de gerçekleştiririm" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYERİM"



Tekrardan milli takıma dönmeyi hedeflediğini de belirten Kenan Karaman, "Son 2 kampta, milli takıma çağırılmadım. 4 sene boyunca hep gittim ancak son 2 kamp olmadı. Kuntz hoca ile en son Riva'da idman sonrasında görüşmüştük. O da ekibiyle birlikte bizleri takip ediyor. Beşiktaş'ta iyi bir performans gösterip, inşallah milli formayı tekrardan giyerim" diye konuştu.



"3-0 YENİLDİĞİMİZ MAÇTAN SONRA BİZİ TRİBÜNLERE ÇAĞIRDILAR, ORADA ÇOK DUYGULANDIM"



Gelecek sezon için taraftarlara mesajı sorulan Kenan Karaman, sözlerini şöyle noktaladı:



"Taraftarlarımız geçen sene bizi inanılmaz şekilde iyi destekledi. Kötü oynadığımız maçlarda bile inanılmaz şekilde arkamızda durdular. Kasımpaşa'ya iç sahada 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bizi tribünlere çağırdılar. Orada çok duygulandım ve ben gerçekten çok düşündürdü. O yüzden kendimi o kadar odakladım ki bu sene taraftarlarımıza güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. İyi bir performans gösterip, onlarla beraber inşallah güzel bir sezon geçireceğiz."

VALERİEN İSMAEL'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI