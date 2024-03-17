Kenan Karaman için yeniden Süper Lig iddiası

Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

Milliyet'in Alman basınına dayandırdığı haberine göre, Süper Lig'de Trabzonspor'un Kenan Karaman ile ilgilendiğini öne sürdü.

Ayrıca milli futbolcu için İtalya'dan Hellas Verona'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Schalke ile başarılı bir sezon geçiren Kenan, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 10 gol atıp, 7 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMİŞTİ

2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kenan, siyah-beyazlılarla 35 resmi maça çıkmış, 2 gol atıp 2 asist kaydetmişti.