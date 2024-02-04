Kenan Karaman, Schalke'nin kahramanı oldu

Kenan Karaman, Schalke ile gollerini atmaya devam ediyor.

2. Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman, Braunshcweig karşısında kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

"OMUZLARIMDAN BÜYÜK YÜK KALKTI"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, Gol attığımda omuzlarımdan büyük bir yük kalktı, Braunschweig karşısında hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ve bunun üzerine bir şeyler koymamız gerekiyor." diye konuştu.

KENAN İÇİN TEZAHÜRAT

29 yaşındaki oyuncu maçın bitiş düdüğünün ardından Schalke taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.

Karaman, maç sonunda kendisine yapılan tezahüratlar için inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek taraftarlara teşekkür etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu bu sezon Schalke ile çıktığı 17 resmi maçta 8 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.