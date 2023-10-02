Kenan Koçak milli takımda yaşanan süreci anlattı: Büyük kavgalara şahit olmadım

"ÖYLE BÜYÜK BİR SORUN OLDUĞU, AŞIRI DERECE BÜYÜK KAVGALAR OLDUĞUNA BEN ŞAHİT OLMADIM"



Milli takımda teknik direktör Kuntz ile futbolcular arasında son zamanlarda bağların zayıf olduğu yönünde çıkan haberlere de cevap veren Koçak, şu ifadeleri kullandı:



"Futbol takımında oynamak isteyen var, istemeyen var. Kiminin hocasıyla ilişkisi daha iyi olur, kiminin daha az iyi olur. Mutlu olanlar, mutsuz olanlar var. Bu sorunun aslında muhatabı bir yönüyle ben değilim. Çünkü, ben futbolcularla kendi ilişkilerim içerisinde çalışmalarımı, görüşmelerimi yapıyorum. Hoca da kendi görüşmelerini yapıyordu oyuncularla. Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım. Tabii ki zaman zaman fikir ayrılıkları olabilir ama bu da futbol takımı için normal. O yüzden bu sorunun nihai cevabı başka taraflardan verilirse daha iyi olur."



"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADARIYLA FUTBOLCULARIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"



Milli takımdaki görevini bıraktıktan sonra birçok oyuncunun kendisini arayıp, vedalaştığını belirten Kenan Koçak, "Futbolcuların hepsi kardeşim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen hemen hepsi aradı, hepsiyle görüştük. Allah yollarını açık etsin. İletişimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Biz elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık. Onların sorunlarıyla meşgul olmaya çalıştık. Çünkü, sahaya rahat çıkmalarını istedik. Hepsi karakterli çocuklar. Umuyorum gerekli olan, hak ettikleri başarıları elde ederler. Onlar, bunları hak ediyorlar." şeklinde konuştu.



"SAĞ OLSUNLAR ÇOK TEKLİF ALDIK"



Birçok takımdan teklif aldığını ancak görevde olan teknik direktörleri olduğu sürece bunları açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Koçak, inandığı bir projede çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Koçak, "Bizler profesyoneliz. Şu anda kendimi ülke olarak sınırlamış değilim. Şurada çalışırım, şurada çalışmam diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan, projeye açığım. Nerede, nasıl bir proje olur onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra durumlar biraz değişti. İlgi alanımız, konsantrasyonumuz başka yöne ayrıldı. O yüzden bizde artık zaman ne gösterecek bakacağız. Almanya'dayken de teknik direktör olduktan sonra hiçbir şekilde spekülasyonlara girmedim. Hiçbir şekilde yorum getirmedim. Onun için de şimdi de herhangi bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü kulüplerde hoca arkadaşlarımız, yöneticiler var. Çok samimi, içten görüşmelerimiz var. Onun için bu tür görüşmeleri daha profesyonelce yaşayıp, kendime saklamak istiyorum. Sağ olsunlar çok teklif aldık. Bundan sonra bakalım ne olacak. Söylediğim gibi durum değişti. Aralarında inandığımız, iyi bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederiz." dedi.



"TÜRK HOCALARIMIZIN DEĞERLERİNİ BİLELİM. ÇOK DEĞERLİ HOCALARIMIZ VAR"



Türk futbolunun gelecek yıllarda iyi olacağını belirten Kenan Koçak, öncelikle Türk teknik direktörlere sahip çıkılmasını istedi. Birçok başarılı Türk antrenörün geldiğini söyleyen Koçak, "Öncelikle yöneticilerimize, futbolumuza çok değerli yabancı oyuncular kattıkları için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu sene o kadar kaliteli yabancı oyuncu geldi ki umarım onlar Türk futboluna katkıda bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde iyi çalışmayıp, güncel performanslarını artırmazsak ister istemez biz onların, onlar bizim seviyemize gelebilir. Biz maalesef kendimizi biraz küçük görmeye alışığız. Sanıyoruz ki Avrupa'da, dışarıda her şey daha farklı gibi bir yapımız var. Öncelikle kendi insanımızın, kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim. Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var." ifadelerini kullandı.



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