Kenan Yıldız damga vurdu, İtalyanlar "En iyisi o" dedi
18.12.2025 18:40
AA
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunu kasım ayında ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü İtalya Serie A'da olmak üzere beş maç oynadığı belirtilerek, "Kenan İki gol atıp, bir asist yaptı. Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve iki gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 6 gole imza attı.
ARDA İLE KENAN ZİRVEDE
Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer verdi.
DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR
Arda Güler
128.4 milyon euro - 144.5 milyon euro
Kenan Yıldız
116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro
Berke Özer
14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro