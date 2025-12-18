Kenan Yıldız damga vurdu, İtalyanlar "En iyisi o" dedi

18.12.2025 18:40

AFP

AA

Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
 

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunu kasım ayında ikisi Şampiyonlar Ligi'nde, üçü İtalya Serie A'da olmak üzere beş maç oynadığı belirtilerek, "Kenan İki gol atıp, bir asist yaptı. Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve iki gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.
 

Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 6 gole imza attı.

ARDA İLE KENAN ZİRVEDE

Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer verdi.

 

DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR
 

Arda Güler

 

128.4 milyon euro - 144.5 milyon euro

 

Kenan Yıldız

 

116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro

 

Berke Özer

 

14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro