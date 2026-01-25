Kenan Yıldız golünü attı, Juventus dev maçta Napoli'yi devirdi

KENAN YILDIZ'DAN ŞIK GOL

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydetti.

Maçın 77. dakikasında ön alan presi sonrası kazanılan topta Miretti'nin pasıyla ceza sahasına giren Yıldız, şık bir ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçın 88. dakikasında yerini Gatti'ye bıraktı.

Kenan Yıldız bu golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.