Kenan Yıldız golünü attı, Juventus dev maçta Napoli'yi devirdi
25.01.2026 22:31
Son Güncelleme: 25.01.2026 22:35
İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında Juventus, Kenan Yıldız'ın da gol attığı maçta Napoli'yi farklı geçti.
Juventus ile Napoli, İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynana müsabaka, Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 42'ye yükselten Juventus, beşinci sırada yer aldı. Altı maçlık yenilmezlik serisi son bulan Napoli ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Juventus, gelecek hafta Parma deplasmanına çıkacak. Napoli ise Fiorentina'yı ağırlayacak.
Kenan Yıldız'ın gol vuruşunu yaptığı an.
KENAN YILDIZ'DAN ŞIK GOL
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydetti.
Maçın 77. dakikasında ön alan presi sonrası kazanılan topta Miretti'nin pasıyla ceza sahasına giren Yıldız, şık bir ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçın 88. dakikasında yerini Gatti'ye bıraktı.
Kenan Yıldız bu golle birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.
Kenan Yıldız'ın attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.