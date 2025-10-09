NTV.COM.TR

Kenan Yıldız için babası devrede: Tarihi rakamların yer aldığı görüşme durma noktasına geldi!

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımdaki geleceği merak ediliyordu.

İtalya Ligi Serie A devi 'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Genç yıldızı uzun süre boyunca kadrosunda tutmak isteyen , başarılı futbolcuyla sözleşme masasına oturmuştu.

GÖRÜŞMELER ÇOK YAVAŞLADI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki sözleşme görüşmeleri beklenenin aksine çok yavaş bir şekilde ilerliyor.

Kenan Yıldız için babası devrede: Tarihi rakamların yer aldığı görüşme durma noktasına geldi! - 1 Kenan Yıldız, Juventus formasıyla attığı golün sevincini böyle yaşadı.

İki tarafın da isteğinin Yıldız'ın 'ta devam etmesi yönünde olduğu belirtilirken, kontrat görüşmelerini tıkayan durum ortaya çıktı.

KENAN'A YAPILAN TEKLİF

Haberin devamında 'un Kenan Yıldız'a bonuslar dahil olmak üzere 5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiği kaydedildi.

Kenan'ın babası Engin Yıldız'ın ise oğlunun performansı ve yüksek potansiyeli nedeniyle daha yüksek bir teklif beklediği aktarıldı.

PEŞİNDEKİ DEVLER

20 yaşındaki futbolcu için Liverpool, Manhcester City, Arsenal, Chelsea, PSG ve Bayern Münih gibi kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.

Juventus'un ise ayrılığa tamamen karşı olduğu ve Yıldız'ı takımda tutmak için gerekeni yapacağı yazıldı. Kenan Yıldız'ı isteyen takımların en az 80 milyon euro'luk bir bonservisle masada olmaları gerektiği belirtildi.

Kenan Yıldız için babası devrede: Tarihi rakamların yer aldığı görüşme durma noktasına geldi! - 2 Kenan Yıldız, Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy göstermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere formasıyla 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.

