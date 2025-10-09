Kenan Yıldız için babası devrede: Tarihi rakamların yer aldığı görüşme durma noktasına geldi!

GÖRÜŞMELER ÇOK YAVAŞLADI La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki sözleşme görüşmeleri beklenenin aksine çok yavaş bir şekilde ilerliyor.

İtalya Ligi Serie A devi Juventus 'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç yıldızı uzun süre boyunca kadrosunda tutmak isteyen Juventus , başarılı futbolcuyla sözleşme masasına oturmuştu.

İki tarafın da isteğinin Yıldız'ın Juventus'ta devam etmesi yönünde olduğu belirtilirken, kontrat görüşmelerini tıkayan durum ortaya çıktı.

KENAN'A YAPILAN TEKLİF



Haberin devamında Juventus'un Kenan Yıldız'a bonuslar dahil olmak üzere 5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiği kaydedildi.



Kenan'ın babası Engin Yıldız'ın ise oğlunun performansı ve yüksek potansiyeli nedeniyle daha yüksek bir teklif beklediği aktarıldı.

PEŞİNDEKİ DEVLER



20 yaşındaki futbolcu için Liverpool, Manhcester City, Arsenal, Chelsea, PSG ve Bayern Münih gibi kulüplerin takipte olduğu ifade edildi.



Juventus'un ise ayrılığa tamamen karşı olduğu ve Yıldız'ı takımda tutmak için gerekeni yapacağı yazıldı. Kenan Yıldız'ı isteyen takımların en az 80 milyon euro'luk bir bonservisle masada olmaları gerektiği belirtildi.

