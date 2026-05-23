Kenan Yıldız İtalya'ya damga vurdu
23.05.2026 15:57
NTV
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız Dünya kupası öncesi moral buldu.
Juventus'un yıldızı sezonda en iyi performans gösteren 23 yaş altı oyunculara verilen ‘Yükselen Yıldız’ ödülünün sahibi oldu.
Serie A bu ödülü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bu sezon İtalya liginde çıktığı 33 maçta 10 gol 6 asist yapan Kenan Yıldız iki kez de ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanmıştı.