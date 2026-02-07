Kenan Yıldız Juventus'la sözleşme uzattı! 4 katından fazlasını kazanacak
07.02.2026 18:32
NTV
NTV - Haber Merkezi
Juventus, 10 numarası Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı. 20 yaşındaki yıldız 2030'a kadar İtalyan devinde.
Kenan Yıldız ve Juventus, 4,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Şu anki kontratı yıllık 1.7 milyon euro olan 20 yaşındaki futbolcu, yeni kontratıyla maaşında büyük bir artış yaşayacak. Bu ücret gelecek sezondan itibaren 7 milyon euroya yükselecek.
Juventus formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Kenan Yıldız 9 gol ve 8 asist kaydetti.
A Milli Takım'ın da yıldızı olan Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro.