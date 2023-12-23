Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. 18 yaşındaki Kenan Yıldız, futbola Regensburg altyapısında başladıktan kısa süre sonra Bayern Münih altyapısına transfer edildi.



Bayern Münih altyapısında 3 yıl boyunca forma giyen Kenan, 2022/23 sezonunun başında ise Juventus'a transfer oldu.



Forvet arkası, sağ ve sol kanat olarak forma giyebilen genç yıldız adayı, alt yaş kategorilerinde ise A Milli Takımımızı seçti.



U17 Milli Takımı ile 10 maça çıkan Kenan, 3 gol kaydetti. U21 Milli Takımı ile ise 8 maçta şans bulan 18 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.



Ekim 2023'te, Hırvatistan ve Letonya'ya karşı iki UEFA Euro 2024 eleme maçı için Türkiye A millî takımı'na çağrıldı. 12 Ekim'de Kenan Yıldız, Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta 86. dakikada yedek oyuncu olarak ilk milli maçına çıktı.



18 Kasım'da Türkiye formasıyla ilk maçına çıktı ve Berlin'de Almanya'yı 3-2 yendikleri maçta ilk uluslararası golünü attı.



Kenan Yıldız, 2022/23 sezonunun başında transfer olduğu Juventus'un A Takım'ı ile de 7 kez maça çıktı ve 1 gol attı.