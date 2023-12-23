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Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. İtalya'nın dev kulübü Juventus'ta forma giyen Türkiye A Milli Takım oyuncusu Kenan Yıldız'ın kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız kimdir? Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. 18 yaşındaki Kenan Yıldız, futbola Regensburg altyapısında başladıktan kısa süre sonra Bayern Münih altyapısına transfer edildi.

Bayern Münih altyapısında 3 yıl boyunca forma giyen Kenan, 2022/23 sezonunun başında ise 'a transfer oldu.

Forvet arkası, sağ ve sol kanat olarak forma giyebilen genç yıldız adayı, alt yaş kategorilerinde ise A Milli Takımımızı seçti.

U17 Milli Takımı ile 10 maça çıkan Kenan, 3 gol kaydetti. U21 Milli Takımı ile ise 8 maçta şans bulan 18 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ekim 2023'te, Hırvatistan ve Letonya'ya karşı iki UEFA Euro 2024 eleme maçı için Türkiye A millî takımı'na çağrıldı. 12 Ekim'de Kenan Yıldız, Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta 86. dakikada yedek oyuncu olarak ilk milli maçına çıktı.

18 Kasım'da Türkiye formasıyla ilk maçına çıktı ve Berlin'de Almanya'yı 3-2 yendikleri maçta ilk uluslararası golünü attı.

Kenan Yıldız, 2022/23 sezonunun başında transfer olduğu Juventus'un A Takım'ı ile de 7 kez maça çıktı ve 1 gol attı.

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