Kenan Yıldız, milli formayla saymaya devam ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelirken, millilerin ilk golü Kenan Yıldız’dan geldi.



Müsabakanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Yıldız, aşırtma vuruşla kaleci Giorgi Mamardashvili’nin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.



Milli formayla son 2 maçında 3. golünü kaydeden 20 yaşındaki futbolcu toplam gol sayısını da 5’e çıkardı.



Maça 11’de başlayan Kenan Yıldız, 83. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı.