Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu Torino ekibinin Manchester City 'i 2-0 yendiği maçta asist yapmayı başardı.
Kenan Yıldız, karşılaşmanın 53. dakikasında Vlahovic'in attığı golde ortayı yapan isimdi.
Genç yıldız asist yaptığı bu karşılaşmada Juventus tarihine geçen isimler arasına kendini yazdırdı.
3 OYUNCUDAN BİRİ OLDU
Yıldız, Zebraların tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3 oyuncudan biri oldu.
Milli futbolcudan önce bu başarıyı gösteren iki isim Paul Pogba ve Fabio Miretti'ydi.
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