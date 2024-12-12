Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor

Kenan Yıldız, karşılaşmanın 53. dakikasında Vlahovic'in attığı golde ortayı yapan isimdi.



Genç yıldız asist yaptığı bu karşılaşmada Juventus tarihine geçen isimler arasına kendini yazdırdı.

3 OYUNCUDAN BİRİ OLDU



Yıldız, Zebraların tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3 oyuncudan biri oldu.



Milli futbolcudan önce bu başarıyı gösteren iki isim Paul Pogba ve Fabio Miretti'ydi.

