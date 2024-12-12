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Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu Torino ekibinin Manchester City 'i 2-0 yendiği maçta asist yapmayı başardı.

Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor

Kenan Yıldız, karşılaşmanın 53. dakikasında Vlahovic'in attığı golde ortayı yapan isimdi.

Genç yıldız asist yaptığı bu karşılaşmada tarihine geçen isimler arasına kendini yazdırdı.

3 OYUNCUDAN BİRİ OLDU

Yıldız, Zebraların tarihinde 20 yaşına basmadan en fazla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 3 oyuncudan biri oldu.

Milli futbolcudan önce bu başarıyı gösteren iki isim Paul Pogba ve Fabio Miretti'ydi.

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