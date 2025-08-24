Kenan Yıldız şov yaptı, Juventus kazandı: Milli yıldızdan ilk maçta resital

İtalya Ligi Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.



Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.



Siyah-beyazlılarda Andrea Cambiaso, 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından Juventus, sezona 3 puanla başladı. Parma ise puansız bir başlangıç yaptı.



Juventus, gelecek hafta Genoa deplasmanına çıkacak. Parma ise Atalanta'yı ağırlayacak.

KENAN YILDIZ ŞOV YAPTI



Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89. dakika sahada kaldı. Yıldız, 89. dakikada yerini Weston McKennie'ye bıraktı.



Genç futbolcu, 59. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek içeriye yerden ve sert bir orta yaptı. Kenan Yıldız'ın ortasını tek vuruşla tamamlayan David, skoru 1-0'a getirdi.



Juventus, 84'te hızlı hücum fırsatını iyi değerlendirdi. Sağ kanattan topla birlikte hızla ceza sahasına ilerleyen Kenan Yıldız, müsait pozisyondaki Vlahovic'i gördü. Sırp futbolcu, Yıldız'ın "Al da at" dercesine ikramını geri çevirmedi ve skoru 2-0 yaptı.



Mücadelede 2 kez kaleyi yoklayan Yıldız, 1'inde isabet sağladı. 55 kez topla buluşan 20 yaşındaki futbolcu, 31 pasının 27'sinde başarılı oldu ve yüzde 87'lik bir oran yakaladı.