Kenan Yıldız, yeni hocasının ilk maçında kadroda yok

Serie A’da Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçına çıkacak.



Spalletti’yle ilk maçına bu akşam Cremonese deplasmanında çıkacak Juventus’un kamp kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız yer almadı.



La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre; Yıldız’ın tedbir amaçlı kadroya alınmadı.



SPORTİNG MAÇINDA DÖNEBİLİR



Dizinden problem yaşayan milli futbolcunun dinlendirileceği ve Sporting maçıyla kadroya dönmesinin beklendiği belirtildi.



Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği maç 4 Kasım Salı günü oynanacak.