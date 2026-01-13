Kenan Yıldız'a büyük onur, dünyaca ünlü efsaneden dev övgü. "Nadir bulunuyor, pastanın üzerindeki krema gibi"

KENAN YILDIZ'A BÜYÜK ÖVGÜ

İtalyan futbolunun efsane, Juventus'un unutulmaz isimlerinden eski kaleci Dino Zoff, Kenan Yıldız'a büyük övgüde bulundu.

Tuttosport'a konuşan Zoff, "Kariyeriniz boyunca en büyük 10 numaralarla oynama imkanı buldunuz. Kenan Yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA GİBİ”

"Kenan Yıldız, güçlü bir takımın yıldızı. Pastanın üzerindeki krema gibi. Onunla ilgili her şeyi beğeniyorum. Sadece yeteneği, yaratıcılığı ya da tekniği değil, kişiliğine de saygı duyuyorum. Bugünlerde nadir bulunan bir şey bu."