Kenan Yıldız'a büyük onur, dünyaca ünlü efsaneden dev övgü. "Nadir bulunuyor, pastanın üzerindeki krema gibi"
13.01.2026 14:19
Selim Başeğmezer
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, dünyaca ünlü efsane Dino Zoff'un övgüsünü kazandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 yendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada Bremer ve Jonathan David'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Juventus, 35. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yapan Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Juventus bu galibiyetle puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.
Kenan Yıldız'ın gol sevinci.
KENAN YILDIZ'A BÜYÜK ÖVGÜ
İtalyan futbolunun efsane, Juventus'un unutulmaz isimlerinden eski kaleci Dino Zoff, Kenan Yıldız'a büyük övgüde bulundu.
Tuttosport'a konuşan Zoff, "Kariyeriniz boyunca en büyük 10 numaralarla oynama imkanı buldunuz. Kenan Yıldız hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
“PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA GİBİ”
"Kenan Yıldız, güçlü bir takımın yıldızı. Pastanın üzerindeki krema gibi. Onunla ilgili her şeyi beğeniyorum. Sadece yeteneği, yaratıcılığı ya da tekniği değil, kişiliğine de saygı duyuyorum. Bugünlerde nadir bulunan bir şey bu."
Milli futbolcu Kenan Yıldız.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maçta boy gösteren 20 yaşındaki Yıldız, 8 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.