Kenan Yıldız'a büyük onur: Real Madrid maçına saatler kala açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid , evinde Juventus 'u ağırlayacak. Bu akşam oynanacak mücadele öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni biri iddia gündeme geldi. SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK La Gazzetta Dello Sport'un Juventus muhabiri Giovanni Albanese'nin haberine göre 20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid karşısında takımının kaptanı olarak sahaya çıkacak. Haberin devamında teknik direktör Igor Tudor'un takım kaptanı Locatelli'yi bu maçta ilk 11'de başlatmayacağı ve Kenan Yıldız'ı kaptan olarak sahaya süreceği öne sürüldü.

XABI ALONSO'NUN ÖVGÜSÜNÜ ALMIŞTI



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında milli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.



İspanyol teknik adam, "Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." şeklinde Yıldız hakkındaki görüşlerini ifade etmişti.