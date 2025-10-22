NTV.COM.TR

Kenan Yıldız'a büyük onur: Real Madrid maçına saatler kala açıklandı!

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Real Madrid-Juventus maçına takım kaptanı olarak çıkacağı iddia edildi.

Kenan Yıldız'a büyük onur: Real Madrid maçına saatler kala açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında , evinde 'u ağırlayacak.

Bu akşam oynanacak mücadele öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni biri iddia gündeme geldi.

SAHAYA KAPTAN OLARAK ÇIKACAK

La Gazzetta Dello Sport'un Juventus muhabiri Giovanni Albanese'nin haberine göre 20 yaşındaki futbolcu, Real Madrid karşısında takımının kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Haberin devamında teknik direktör Igor Tudor'un takım kaptanı Locatelli'yi bu maçta ilk 11'de başlatmayacağı ve Kenan Yıldız'ı kaptan olarak sahaya süreceği öne sürüldü.

Kenan Yıldız'a büyük onur: Real Madrid maçına saatler kala açıklandı! - 1 Kenan Yıldız, Inter'e attığı golün sevincini böyle yaşamıştı.

XABI ALONSO'NUN ÖVGÜSÜNÜ ALMIŞTI

Teknik Direktörü Xabi Alonso da karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında milli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

İspanyol teknik adam, ", geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum." şeklinde Yıldız hakkındaki görüşlerini ifade etmişti.

Kenan Yıldız'a büyük onur: Real Madrid maçına saatler kala açıklandı! - 2 Kenan Yıldız, milli arada Türkiye'nin deplasmanda Bulgaristan ile oynadığı maçta da fileleri 2 kez sarsmıştı.

BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon formasını 13 maçta terleten Kenan Yıldız, sahada kaldığı 1025 dakikada takımına 5 gol - 6 asistlik katkı sağladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...