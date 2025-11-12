Kenan Yıldız'ın ardından Juventus'a ikinci Türk, ocak ayında imza planı

ZEKİ ÇELİK'İ DE İSTİYORLAR

Çizme ekibinin bir diğer hedefinin ise Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik olduğu ifade edildi.

Kontratı 2026'nın haziran ayında sona erecek olan Çelik için Juventus'un devrede olduğu aktarıldı.

ROMA İLE ANLAŞAMAZSA…

Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Zeki Çelik'in kulübüyle anlaşamaması durumunda Juventus'un teklif yapacağı yazıldı.