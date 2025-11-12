Kenan Yıldız'ın ardından Juventus'a ikinci Türk, ocak ayında imza planı
12.11.2025 12:10
Selim Başeğmezer
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, bir başka Türk futbolcu için teklif hazırlığı yapıyor.
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin göreve gelmesinin ardından ara transfer dönemi için de yapılacak takviyeler netleşmeye başladı.
La Gazzetta dello Sport'un bugünkü manşetinde Juventus'un transfer listesindeki isimler servis edildi.
İLK HEDEF MAIGNAN
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Mike Maignan'ı gündeminde bulundurduğu belirtilen Juventus'un, devreye Fransız oyuncularını ve Comolli'yi sokarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.
Milan kalecisi Mike Maignan.
ZEKİ ÇELİK'İ DE İSTİYORLAR
Çizme ekibinin bir diğer hedefinin ise Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik olduğu ifade edildi.
Kontratı 2026'nın haziran ayında sona erecek olan Çelik için Juventus'un devrede olduğu aktarıldı.
ROMA İLE ANLAŞAMAZSA…
Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Zeki Çelik'in kulübüyle anlaşamaması durumunda Juventus'un teklif yapacağı yazıldı.
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Lazio galibiyeti sonrası galibiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarların olduğu bölüme giderek kutlamıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 14 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve bin 46 dakika süre aldı.