Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, kazandı

Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.



Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.