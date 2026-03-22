Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi
22.03.2026 03:03
Kenan Yıldız, bu sezon ligdeki 10'uncu golünü attı.
Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 30'uncu haftasında Juventus, Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk etti.
14'üncü dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52'de Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı. Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87'de dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.
Takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10'uncu golüne ulaşırken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5'inci sırada yer aldı.